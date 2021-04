Mercato Juventus, possibile scambio per arrivare al giovane bomber (Di sabato 3 aprile 2021) Mercato Juventus -La Juventus punta al ritorno di Moise Kean. L’attaccante è uno degli obiettivi di Mercato della Juventus, ormai entrato nel vivo con molte operazioni che vengono accostate ai bianconeri. Nelle ultime ore, sopratutto dopo il caso Dybala, è sempre più probabile che in attacco ci sia una vera e propria rivoluzione. Anche perché, al momento, non è nemmeno certo il futuro di Morata. Mercato Juventus, Rabiot per Kean Secondo calcioMercatoweb i fari adesso sono tornati su Moise Kean. Il centravanti dell’Everton, che in questa stagione è stato girato in prestito al Psg, è uno degli obiettivi di Fabio Paratici. E la Juventus avrebbe in casa anche la carta per poter far abbassare il costo del cartellino. Ancelotti infatti ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 aprile 2021)-Lapunta al ritorno di Moise Kean. L’attaccante è uno degli obiettivi didella, ormai entrato nel vivo con molte operazioni che vengono accostate ai bianconeri. Nelle ultime ore, sopratutto dopo il caso Dybala, è sempre più probabile che in attacco ci sia una vera e propria rivoluzione. Anche perché, al momento, non è nemmeno certo il futuro di Morata., Rabiot per Kean Secondo calcioweb i fari adesso sono tornati su Moise Kean. Il centravanti dell’Everton, che in questa stagione è stato girato in prestito al Psg, è uno degli obiettivi di Fabio Paratici. E laavrebbe in casa anche la carta per poter far abbassare il costo del cartellino. Ancelotti infatti ...

