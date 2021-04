Live Milan-Sampdoria 0-0 | Donnarumma salva tutto su Thorsby

Advertising

alessio_morra : Nessuno sa come finirà #Milan vs #Sampdoria, ma gioca benissimo la squadra di #Ranieri, che è un grande maestro. Ba… - gilnar76 : #Milan-Sampdoria 0-0: partiti! E’ iniziata adesso la gara LIVE #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - SkySport : Inizia Milan-Sampdoria: segui il LIVE ? #MilanSampdoria Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - Corriere : Milan-Samp: Pioli si gioca la carta Bennacer, in avanti Ibra Live 0-0 - fcin1908it : LIVE / Milan-Sampdoria: 0-0. Pioli rilancia la sfida all'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di- Sampdoria , anticipo delle 12.30 della 29esima giornata di Serie A- SAMPDORIA Arbitro: PICCININI Assistenti: MONDIN - BRESMES IV: RAPUANO VAR: IRRATI AVAR: DI IORIO 9' - Protesta Ibra nell'area di rigore della Sampdoria. Lo svedese chiede un retropassaggio ...- Sampdoria 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli SAMPDORIA (4 - 4 - ...5' Calcio d'angolo per la Samp: cross in mezzo, Kjaer allontana di testa. 3' La Sampdoria prova a sorprendere e a mettere subito in difficoltà il Milan. 1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il ...Ritorna il campionato a San Siro dopo le due settimane di sosta per le Nazionali. In campo i rossoneri che cercano un passo Champions fondamentale ...