LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri guidati da Edin (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima Svezia. Il fuoriclasse Niklas Edin e compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per tenere testa ai maestri scandinavi, reduci dai big match contro la Svizzera e gli USA. 21.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.45 Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima. Il fuoriclasse Niklase compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per tenere testa aiscandinavi, reduci dai big match contro la Svizzera e gli USA. 21.35 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per idimaschile. Glitornano sul ...

