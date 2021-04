Lazio-Spezia 0-0 La diretta: Correa sbaglia ancora davanti la porta (Di sabato 3 aprile 2021) 8'st Inzaghi decide di rischiare Luis Alberto, non al meglio, che entra al posto di Pereira. Fuori anche Lulic, dentro Fares. 6'st Ci prova Immobile, che indovina il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) 8'st Inzaghi decide di rischiare Luis Alberto, non al meglio, che entra al posto di Pereira. Fuori anche Lulic, dentro Fares. 6'st Ci prova Immobile, che indovina il...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - rfutbol : Gol Lazio, Lazio 1-0 Spezia (min.56) #Lazio #Spezia #SerieA - CampeonatoItal1 : Gooooooool da Lazio Lazio 1-0 Spezia ?56' ??Lazzari #LazioSpezia -