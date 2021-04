Ladri acrobati svaligiarono l’attico di Diletta Leotta: identificati cinque rom (video) (Di sabato 3 aprile 2021) Hanno svaligiato l’attico della conduttrice televisiva Diletta Leotta e altri appartamenti in pieno centro di Milano. Con queste accuse i poliziotti della squadra mobile del capoluogo lombardo hanno fermato cinque rom originari dell’Est Europa. Diletta Leotta denunciò un furto da 150mila euro Gli indagati, cinque in tutto, tra cui una donna rumena (M.R.A. rumena 28 anni), gravemente indiziati di diversi furti in appartamento nelle zone del centro di Milano. In particolare, i Ladri acrobati hanno realizzato un colpo da 150mila euro il 6 giugno scorso a casa di Diletta Leotta. Il furto è avvenuto nell’attico milanese della conduttrice, in via Maurizio Quadrio, in zona Porta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Hanno svaligiatodella conduttrice televisivae altri appartamenti in pieno centro di Milano. Con queste accuse i poliziotti della squadra mobile del capoluogo lombardo hanno fermatorom originari dell’Est Europa.denunciò un furto da 150mila euro Gli indagati,in tutto, tra cui una donna rumena (M.R.A. rumena 28 anni), gravemente indiziati di diversi furti in appartamento nelle zone del centro di Milano. In particolare, ihanno realizzato un colpo da 150mila euro il 6 giugno scorso a casa di. Il furto è avvenuto nelmilanese della conduttrice, in via Maurizio Quadrio, in zona Porta ...

Advertising

alessandrodz : si profila un'altra dura settimana di carcere per i ladri acrobati - notadom1 : RT @ilgiornale: Presi i 5 ladri acrobati che si calarono dal tetto per svaligiare la casa di Diletta Leotta: rubati beni per 150mila euro.… - infoitinterno : Diletta Leotta, furto in casa da 150mila euro: presi i ladri ‘acrobati’ - zazoomblog : Ecco come i ladri acrobati sono entrati nella casa di Diletta Leotta - #ladri #acrobati #entrati #nella - Zamberlett : RT @ilgiornale: Presi i 5 ladri acrobati che si calarono dal tetto per svaligiare la casa di Diletta Leotta: rubati beni per 150mila euro.… -