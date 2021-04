La transizione ecologica fra diplomazia e sicurezza. Parla Alberti (Enel) (Di sabato 3 aprile 2021) La diplomazia ambientale come espressione di quella economica. Questo il pensiero alla base di un’ampia strategia che immagina di valorizzare la sostenibilità tramutandola in fattore competitivo. Un campo in cui l’Italia schiera un player significativo come Enel, che contribuisce al posizionamento del paese sullo scacchiere internazionale. Marco Alberti, senior international institutional officer di Enel, in questa intervista ragiona con Formiche.net sulle prospettive del gruppo in ambito energetico, ma tarandole sulle nuove sfide che attendono il globo già oggi, come la transizione, l’agenda ambientale e climatica nella consapevolezza che posizionare il Paese come climate champion globale significa anche attirare investimenti. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, gli investimenti globali ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Laambientale come espressione di quella economica. Questo il pensiero alla base di un’ampia strategia che immagina di valorizzare la sostenibilità tramutandola in fattore competitivo. Un campo in cui l’Italia schiera un player significativo come, che contribuisce al posizionamento del paese sullo scacchiere internazionale. Marco, senior international institutional officer di, in questa intervista ragiona con Formiche.net sulle prospettive del gruppo in ambito energetico, ma tarandole sulle nuove sfide che attendono il globo già oggi, come la, l’agenda ambientale e climatica nella consapevolezza che posizionare il Paese come climate champion globale significa anche attirare investimenti. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, gli investimenti globali ...

