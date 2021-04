La leggenda dei dieci anelli | Dallas Liu nel cast

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021) LadeiLiu nel. Deadline ha riferito cheLiu (Pen15) si è unito al prossimo film della Marvel Phase Four Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Da chi sarà diretto Ladei? Shang-Chi sarà il secondo film della quarta fase del film Marvel dei Marvel Studios, uscito dopo Black Widow, ed è diretto da Destin Daniel Cretton. I dettagli su chi giocherà Liu non sono ancora stati rivelati. La storia Ladei, trama: Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei...