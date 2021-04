Il Paradiso delle Signore 6 | Marta lascia la soap | le indiscrezioni

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 3 aprile 2021) Secondo alcune, nella nuova stagione de ‘Il’ potrebbe non esserciGuarnieri. Sono infatti terminate le riprese dell’attesissima sesta stagione, e in molti si stanno domandando cosa succederà nel finale della quinta, che andrà in onda verso la fine di maggio. Sicuramente, tra i dubbi più grandi ci sono quelli legati alla coppia formata dae Vittorio. Tra i due c’è infatti aria di crisi, e si pensa che ci possa essere una rottura definitiva.e Vittorio in profonda crisi: la donna potrebbe andare via dalla? Nel corso della quinta stagione de ‘Il‘,e Vittorio hanno dovuto affrontare ...