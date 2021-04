Il giallo dei giornalisti intercettati illegalmente | la ministra Cartabia vuole vederci chiaro

Advertising

capuanogio : La #Juventus prepara una multa esemplare per i protagonisti della serata a casa #McKennie ma c'è il giallo degli al… - FrancescoLollo1 : Perché è stato tolto il colore giallo impedendo l'apertura dei ristoranti a pranzo? Davvero è difficile capire la l… - emptygodd : tutti troppo nervosi oggi uno dei diffidati prende giallo - WWonka100 : RT @NSipari: @ElBuffi82 Accetto gli errori, ma dei giocatori...non accetto più Pioli che si ostina a cominciare le partite in 9 o 10(Krunic… - Gabrielelallala : RT @NSipari: @ElBuffi82 Accetto gli errori, ma dei giocatori...non accetto più Pioli che si ostina a cominciare le partite in 9 o 10(Krunic… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo dei

Tiscali Notizie

Ma sollecitazioni al suo intervento erano arrivate già ieri, da parteparlamentari Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Erasmo Palazzotto di Leu, che avevano annunciato la presentazione di ...L'uomo è finito al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codicee non sarebbe in ...con una ferita alla testa sono stati gli agenti di una volante della polizia che stavano svolgendo...46' Bernardeschi cade in area e prende il giallo per simulazione, azione però partita da un fallo evidente su Mandragora non fischiato. 45' Dalla battuta, palla che esce direttamente sul fondo.Djuricic 5,5: Un giallo dopo nemmeno 70 secondi ... Mette in difficoltà Mancini e Cristante poi segna il gol dei sogni. Un classe 2000. De Zerbi 6,5: Tantissime assenze comprese le scelte anti-Covid.