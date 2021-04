Il festino in casa Juventus | la gaffe di Oriana Sabatini | “lo fanno ogni mercoledì”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 aprile 2021) Incontinua a tenere banco ilorganizzato dal centrocampista McKennie, al party hanno partecipato anche Dybala e Arthur. Il club bianconero ha deciso di escludere i tre calciatori dalla partita del campionato di Serie A contro il Torino. Secondo quanto confermato anche da un vicino non sarebbero state rispettate anche le regola del distanziamento, non indossavano le mascherine e sarebbero rientrati aoltre l’orario del coprifuoco. I tifosi non hanno gradito assolutamente l’atteggiamento e prima del derby è stato esposto uno striscione durissimo contro la squadra., la crisi è sempre più evidente: chiesto il rinvio di quattro stipendi, la fidanzata di Dybala ha provato a difendere il calciatore della ...