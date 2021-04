Grave lutto nella musica, il triste annuncio sui social: “E’ scomparso un amico” (Di sabato 3 aprile 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Cristiano Malgioglio sta vivendo un Grave lutto. Il cantautore è molto provato dalla perdita di una caro amico e collega. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento di forte dolore. L’amico e collega Patrick Juvet è sfortunatamente scomparso. L’uomo era molto conosciuto negli anni ’80, ma ancora oggi godeva di molta popolarità. Una stella della disco music, ecco chi era Juvet. Il cantante si trovava nella sua casa di Barcellona al momento della scomparsa. Le circostanze del decesso non sono state ancora chiarite completamente e nel frattempo il mondo della musica subisce una grande perdita. Juvet è scomparso a 70 anni. Era conosciuto per brani quali “Lady Night” e “I Love America”. Ad ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 aprile 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Cristiano Malgioglio sta vivendo un. Il cantautore è molto provato dalla perdita di una caroe collega. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento di forte dolore. L’e collega Patrick Juvet è sfortunatamente. L’uomo era molto conosciuto negli anni ’80, ma ancora oggi godeva di molta popolarità. Una stella della disco music, ecco chi era Juvet. Il cantante si trovavasua casa di Barcellona al momento della scomparsa. Le circostanze del decesso non sono state ancora chiarite completamente e nel frattempo il mondo dellasubisce una grande perdita. Juvet èa 70 anni. Era conosciuto per brani quali “Lady Night” e “I Love America”. Ad ...

