Ferragni protesta, nonna vaccinata (Di sabato 3 aprile 2021) Al governatore Attilio Fontana, già travolto dalle inchieste, mancavano solo i "Ferragnez" che con le loro stories su Instagram hanno raccontato a 23 milioni di follower la "scandalosa" gestione ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Al governatore Attilio Fontana, già travolto dalle inchieste, mancavano solo i "Ferragnez" che con le loro stories su Instagram hanno raccontato a 23 milioni di follower la "scandalosa" gestione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferragni protesta Ferragni protesta, nonna vaccinata Ats con un comunicato smentisce la Ferragni sostenendo che al momento della prenotazione per il vaccino, la novantenne aveva compilato male l'adesione e che "nessun operatore ha chiesto alla signora ...

Leone furioso con Fedez difende la mamma: il web impazza Gli occhi sono pieni di rabbia come un adulto e incrocia le braccia in segno di protesta. È ... Il marito della Ferragni gli chiede se sia arrabbiato per il fatto che abbia chiamato sua moglie "La Ferri"...

Ferragni protesta, nonna (subito) vaccinata QUOTIDIANO.NET Ferragni protesta, nonna (subito) vaccinata Milano, l’influencer denuncia sul web la situazione della parente 90enne di Fedez. "Solo così si è sbloccata, lei attendeva da mesi" ...

Chiara Ferragni: "La nonna di Fedez vaccinata solo dopo il mio sfogo". Ma Ats nega Dopo la protesta di Chiara, nonna Luciana ... perché poco dopo i post velenosi della Ferragni, nonna Luciana è stata chiamata per la prima dose. Chi è Chiara Ferragni: l’influencer moglie del rapper ...

