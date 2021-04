Advertising

anteprima24 : ** 'Fermiamo il molestatore di #Mugnano': residenti spaventati lanciano allarme ** -

Ultime Notizie dalla rete : Fermiamo molestatore

Voce di Napoli

... ha chiesto aiuto a tre autisti che non hanno fatto nulla per aiutarla , è scappata dal... "Non ci" continua Benedetta " vogliamo che questo diventi un tema costantemente sotto gli ......ma ha fatto discutere tempo fa al caso dei no incazzato in piena campagna ami tu dal...una verità apodittica e assoluta Non è che a volte noi avvocati sediamo a qualcosa ciqui ...E’ caccia al molestatore seriale che sta creando il panico a Mugnano. Dai social è partita la denuncia di diverse donne, che hanno ricevuto molestie da parte dell’uomo ignoto. Mugnano, molestatore ser ..."Ho dovuto fare quello chiunque avrebbe fatto. Chiunque ha il diritto di difendere la propria famiglia – ha detto Del Papa - perché spesso si interviene per cose meno importanti mentre quest’uomo è li ...