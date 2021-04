Dove giocherà Jannik Sinner i prossimi tornei? Il calendario delle prossime settimane

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021)si è reso protagonista di un’autentica cavalcata al Masters 1000 di Miami, qualificandosi per la finale del prestigioso torneo di tennis sul cemento statunitense. L’altoatesino ha dimostrato tutto il suo talento in terra america, ha regolato tutti gli avversari che si è trovato davanti (l’ultimo è stato l’ostico spagnolo Roberto Bautista-Agut) e si è così guadagnato l’accesso all’atto conclusivo contro il solido polacco Hubert Hurkacz. Si tratta di un rivale difficile da leggere e da affrontare, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio domenica 4 aprile (ore 19.00). Il 19enne, che in caso di vittoria salirà addirittura alla 14ma posizione del ranking ATP (in caso di sconfitta sarà numero 21 al mondo), è ormai una bellissima realtà del panorama internazionale e l’Italia si coccola questo gioiello. La stagione del ...