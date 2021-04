Covid Campania | oggi 2 314 contagi e 34 morti | bollettino 3 aprile

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono 2.314 ida coronavirus in, 3, secondo i dati deldella regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.557. I sintomatici sono 757. Sono registrati altri 34, 2 decessi sono avvenuti nei giorni scorsi. I nuovi casi sono stati individuati su 19.403 tamponi molecolari e 5.137 antigenici. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 152 su 656. Quelli di degenza sono 1.567 su 3.160. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"La brutta notizia non è il permanere della Campania in zona rossa ma i dati del Covid con 500 morti al giorno in Italia. Numeri che ci impongono di mantenere una posizione di grande rigore e prudenza ..."