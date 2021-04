Covid | 21 261 contagi e 376 morti in 24 ore Paura a Rebibbia | il virus infetta 56 detenute e 6 agenti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 aprile 2021), la situazione non migliora. E all’sos lanciato da policlinici Gemelli e Umberto I, i principali ospedali della capitale, sotto pressione con i reparti di terapia intensiva al limite massimo, si aggiunge anche l’allarme dalle carceri. Dove, tanto per rimanere nella capitale, per esempio a, ilfa: il focolaio della sezione femminile non accenna a spegnarsi. Anzi… Una situazione critica e diffusa, insomma, che i dati del bollettino della Protezione Civile aggiornano ai 21.261da coronain Italia oggi. Nella tabella del ministero della Salute, poi, gli altri 376registrati nelle ultime 24 ore, portano il totale delle vittime a 110.704 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. E ancora: sul ...