Christian De Sica: tutto quello che c'è da sapere sull'attore

Christian De Sica: chi è, età, moglie, figli, vita privata, carriera, film

Tutti sanno chi è Christian De Sica, attore tra i più amati dal grande pubblico, ma non tutti conoscono nel dettaglio la sua carriera, la vita privata, o chi è la moglie e i figli. Figlio del grande Vittorio, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, che dunque è suo cognato. Christian De Sica è protagonista del one man show Una serata tra amici, in onda stasera, sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Classe 1951, è nato a Roma il 5 gennaio, per cui ha da poco compiuto 70 anni. Figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola María Mercader, si appassiona sin da piccolo al mondo dello spettacolo. Negli ultimi decenni è diventato il volto simbolo dei ...

