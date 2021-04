Chiara Ferragni affetta da depressione post partum, l’accusa della giornalista. Interviene Fedez (Di sabato 3 aprile 2021) Chiara Ferragni additata come affetta da depressione post partum dopo la polemica sulla Regione Lombardia. L’imprenditrice digitale è stata bersagliata da diverse polemiche e attacchi sui social dopo il lungo post scritto nella giornata di venerdì in merito alla questione vaccini in Lombardia. Sulla questione è intervenuto anche il marito Fedez che non ha usato toni morbidi e ha chiesto al Presidente della Regione Fontana e all’assessore alla salute Moratti di scusarsi. Chiara Ferragni e “l’accusa” di depressione post partum Tutto è partito da un lungo post pubblicato da Chiara ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021)additata comedadopo la polemica sulla Regione Lombardia. L’imprenditrice digitale è stata bersagliata da diverse polemiche e attacchi sui social dopo il lungoscritto nella giornata di venerdì in merito alla questione vaccini in Lombardia. Sulla questione è intervenuto anche il maritoche non ha usato toni morbidi e ha chiesto al PresidenteRegione Fontana e all’assessore alla salute Moratti di scusarsi.e “” diTutto è partito da un lungopubblicato da...

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - selishardliquor : RT @sviftnovember: Nella nuova puntata di Oprah vedremo Chiara Ferragni e Fedez. Solo che alla domanda “were you silent or were you silence… - bombelli00 : RT @103puntifelici: Ci sarebbe più bisogno di persone come Fedez e Chiara Ferragni che denunciano un sistema squallido, mettendoci la facci… -