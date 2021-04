Caso McKennie-Dybala-Arthur, la Juventus prepara la sanzione esemplare: dirigenza furiosa (Di sabato 3 aprile 2021) Juventus furiosa e sanzione esemplare in arrivo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il club bianconero starebbe studiando una ingente ammenda per i tre calciatori protagonisti di una cena a casa dello statunitense in violazione delle regole anti-Covid. Resterebbe da capire, inoltre, se a casa di McKennie ci fosse qualche altro tesserato ma per il momento nel mirino del club ci sono quei tre calciatori. Per la società infatti, quella festa rappresenta, oltre ad una violazione delle regole, anche un pesante sgarbo al club. La sanzione è in arrivo nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021)in arrivo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il club bianconero starebbe studiando una ingente ammenda per i tre calciatori protagonisti di una cena a casa dello statunitense in violazione delle regole anti-Covid. Resterebbe da capire, inoltre, se a casa dici fosse qualche altro tesserato ma per il momento nel mirino del club ci sono quei tre calciatori. Per la società infatti, quella festa rappresenta, oltre ad una violazione delle regole, anche un pesante sgarbo al club. Laè in arrivo nelle prossime ore. SportFace.

Advertising

ZZiliani : @FBiasin Bravi? Parliamo Arthur e McKennie infortunati (non avrebbero mai giocato) e di Dybala che avrebbe fatto ma… - MarcoBobbygoal : @docgariff E' una scelta che funziona anche da alibi, in caso di sconfitta... Tanto con Arthur e McKennie hai perso con il Benevento... - ManuFilippone95 : RT @ZZiliani: @FBiasin Bravi? Parliamo Arthur e McKennie infortunati (non avrebbero mai giocato) e di Dybala che avrebbe fatto max 15’ al r… - 10clarenc3 : @pietro00112 Dybala già positivo e Mckennie pure… L’unico che rischiava qualcosa era Arthur ma guarda un po’ il cas… - GriecoLorenzo : RT @ZZiliani: @FBiasin Bravi? Parliamo Arthur e McKennie infortunati (non avrebbero mai giocato) e di Dybala che avrebbe fatto max 15’ al r… -