Casa | Bernini | ‘no a ulteriore e indiscriminato blocco sfratti’

(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Undegli sfratti sarebbe inaccettabile per Forza Italia. Bisogna distinguere tra le situazioni di morosità pregressa rispetto all’emergenza Covid e le altre situazioni di morosità derivanti dall’emergenza, prevedendo in questi casi adeguati indennizzi ai proprietari per il mancato guadagno dai canoni non percepiti, sui quali hanno dovuto versare tasse dirette e indirette”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mevswang : vivendo qui solo per la rivalità di Borromini e Bernini tale che quando il primo riuscì a farsi dare una committenz… - Cursive72422030 : @artgate2 Via Liberiana, Roma GIAN LORENZO BERNINI LE GRANDI OPERE DELLA SUA PRIMA ATTIVITÀ DI SCULTORE QUALI IL RA… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bernini

LiberoQuotidiano.it

Tanti vengono picchiati o cacciati didai loro genitori e bullizzati fortemente dai loro ...la Tamburvoice music studio di Alessandria all'inizio come batterista con il maestro Gianni......non avveniva sotto la maestosa cupola di Michelangelo e accanto al Baldacchino dorato del, ... io non sono degno che tu faccia di me la tua dimora, non sono degno di accoglierti nella mia...Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Un ulteriore, indiscriminato blocco degli sfratti sarebbe inaccettabile per Forza Italia. Bisogna distinguere tra le situazioni di morosità pregressa rispetto all’emergenza ...Il buon pareggio in casa della prima della classe ha rinvigorito il morale del Lornano Badesse che adesso per dare valore ai due punti strappati a Foligno e Trastevere dopo la lunga sosta vuole tornar ...