Campania in zona rossa ma con scuole aperte fino alla prima media (Di sabato 3 aprile 2021) di Monica De Santis Ancora rosso è il colore assegnato alla Campania. Sicuramente la zona rossa è stata prolungata per i prossimi 7 giorni, ma la possibilità di rimanerci fino al prossimo 20 aprile è altisimo. Dunque dal Ministero della Salute si fa un passo indietro rispetto a ciò che si prospettava negli ultimi giorni. Il passaggio da rosso ad arnacione viene bloccato su decisione della cabina di regia Iss col ministero della Salute.?Quindi ancora chiusi ristoranti e bar tranne che per domicilio e asporto, barbieri , parrucchieri, estetisti, gioiellerie, abbigliamento uomo e donna, calzature e articoli d’artigianato. La motivazione per la quale la Regione Campani a resta in zona rossa sta nell’indice dell’RT che risulta superiore a 1,25. In Campani, infatti, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Monica De Santis Ancora rosso è il colore assegnato. Sicuramente laè stata prolungata per i prossimi 7 giorni, ma la possibilità di rimanercial prossimo 20 aprile è altisimo. Dunque dal Ministero della Salute si fa un passo indietro rispetto a ciò che si prospettava negli ultimi giorni. Il passaggio da rosso ad arnacione viene bloccato su decisione della cabina di regia Iss col ministero della Salute.?Quindi ancora chiusi ristoranti e bar tranne che per domicilio e asporto, barbieri , parrucchieri, estetisti, gioiellerie, abbigliamento uomo e donna, calzature e articoli d’artigianato. La motivazione per la quale la Regione Campani a resta insta nell’indice dell’RT che risulta superiore a 1,25. In Campani, infatti, ...

Advertising

1a735c614cdb492 : @Ministerodella salute io ieri sera all'ultimoTg hosentitoche dal6 la Campania diventava arancione oggi alle 13e 30… - bassairpinia : CAMPANIA. Saranno due ancora le settimane in zona rossa per la nostra regione prima di ulteriori cambiamenti -… - fanpage : Perché la Campania è passata in #zonarossa? - ROMINA70672119 : RT @riktroiani: ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Veneto e B… - StracciVolano : RT @riktroiani: ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Veneto e B… -