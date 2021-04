Birmania: bilancio vittime sale a quota 550 (Di sabato 3 aprile 2021) Il bilancio dei morti accertati in Birmania dall'inizio delle proteste anti golpe è salito a quota 550: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Ildei morti accertati indall'inizio delle proteste anti golpe è salito a550: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'...

