"Altri due casi di trombosi", in fin di vita a soli 32 anni: Genova sotto choc, risvolti inquietanti (Di sabato 3 aprile 2021) L'ultima segnalazione in Italia sul particolare tipo di trombosi molto raro è arrivata dalla Liguria e riguarda un'insegnante di sostegno di 32 anni, che è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. La donna si è sottoposta al vaccino di AstraZeneca lo scorso 22 marzo e ha iniziato ad accusare dei sintomi dal 2 aprile: oggi è arrivata al pronto soccorso dopo essere stata trovata in condizioni gravi presso il proprio domicilio ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Sono stati i parenti ad allertare i soccorsi, dopo che la situazione è deteriorata velocemente: venerdì sera ha accusato mal di testa e nausea, adesso è in coma con sintomi di trombosi ed emorragia cerebrale. Sempre al San Martino di Genova è ricoverata per trombosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) L'ultima segnalazione in Italia sul particolare tipo dimolto raro è arrivata dalla Liguria e riguarda un'insegnante di sostegno di 32, che è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di. La donna si èposta al vaccino di AstraZeneca lo scorso 22 marzo e ha iniziato ad accusare dei sintomi dal 2 aprile: oggi è arrivata al pronto soccorso dopo essere stata trovata in condizioni gravi presso il proprio domicilio ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Sono stati i parenti ad allertare i soccorsi, dopo che la situazione è deteriorata velocemente: venerdì sera ha accusato mal di testa e nausea, adesso è in coma con sintomi died emorragia cerebrale. Sempre al San Martino diè ricoverata per...

