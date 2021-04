Al mare, asciugamano in spalla, intervistato dal tg: chi è quest'uomo? Clamoroso caso politico in Piemonte (Di sabato 3 aprile 2021) Una giornata al mare e una slavina politica. Mario Raviolo, responsabile del 118 per l'emergenza Covid in Piemonte, lunedì scorso è stato pizzicato dal Tg3 Liguria "in trasferta" a Loano: asciugamano da spiaggia in spalla, era in riviera ed è stato intervistato in qualità di semplice e anonimo turista per testimoniare la situazione di chi attraversava il confine in quanto proprietario delle seconde case, dopo il divieto imposto dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Quelle immagini però sono arrivate presto nel vicino Piemonte, scatenando la bufera perché nel frattempo gli ospedali della regione stavano letteralmente esplodendo, con tanto di polemica sul blocco dei riposi degli operatori sanitari. Insomma, una brutta figura mediatica. Raviolo ha poi spiegato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Una giornata ale una slavina politica. Mario Raviolo, responsabile del 118 per l'emergenza Covid in, lunedì scorso è stato pizzicato dal Tg3 Liguria "in trasferta" a Loano:da spiaggia in, era in riviera ed è statoin qualità di semplice e anonimo turista per testimoniare la situazione di chi attraversava il confine in quanto proprietario delle seconde case, dopo il divieto imposto dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Quelle immagini però sono arrivate presto nel vicino, scatenando la bufera perché nel frattempo gli ospedali della regione stavano letteralmente esplodendo, con tanto di polemica sul blocco dei riposi degli operatori sanitari. Insomma, una brutta figura mediatica. Raviolo ha poi spiegato di ...

