Washington, auto contro agenti a Capitol Hill: tre feriti, arrestato conducente. «Atto intenzionale» (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura a Capitol Hill, Washington, dove un individuo alla guida di un'auto ha travolto due poliziotti di guardia nel perimetro intorno al palazzo dove hanno sede la Camera e il Senato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura a, dove un individuo alla guida di un'ha travolto due poliziotti di guardia nel perimetro intorno al palazzo dove hanno sede la Camera e il Senato...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Washington Capitol Hill in lockdown a causa di una “minaccia esterna”. Due poliziotti sono stati investiti da un… - DomaniGiornale : ??BREAKING?? Auto contro la #polizia a #CapitolHill, a #Washington: due agenti di guardia e una persona sospetta attu… - UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Auto cerca di sfondare verso il Senato USA a Washington. Due persone portate via da un'ambulanza. Sospettato arrestato htt… - UGiangrieco : Auto cerca di sfondare verso il Senato USA a Washington. Due persone portate via da un'ambulanza. Sospettato arrest… - Alessi_Q : BREAKING NEWS: ALLARME ATTACCHI ESTERNI A #WASHINGTON UN SOSPETTO IN CUSTODIA DOPO ESSERSI SCHIANTATO CON UN AUTO C… -