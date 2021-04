Via Crucis Venerdì Santo 2 aprile oggi in tv con Papa Francesco: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì Santo 2 aprile si svolgerà il rito della Via Crucis a due giorni dalla domenica di Pasqua. Papa Francesco guiderà l’evento che sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 20:55. Per il secondo anno di fila le celebrazioni della Settimana Santa si svolgeranno in periodo di emergenza coronavirus, con l’Italia in zona rossa nei giorni delle festività. IL PROGRAMMA ore 20:55 – Via Crucis con Papa Francesco SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)si svolgerà il rito della Viaa due giorni dalla domenica di Pasqua.guiderà l’evento che sarà trasmesso intv in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 20:55. Per il secondo anno di fila le celebrazioni della Settimana Santa si svolgeranno in periodo di emergenza coronavirus, con l’Italia in zona rossa nei giorni delle festività. IL PROGRAMMA ore 20:55 – ViaconSportFace.

Advertising

vaticannews_it : #2aprile Come già nella Pasqua 2020, le celebrazioni sono fortemente influenzate dalle misure anti #COVID?19. Anche… - repubblica : La Via Crucis del Papa scritta dai bambini: “Dall’ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti' - SimoneCosimi : Caro Lopalco, l’engagement della popolazione non lo avrai mai se proponi una via crucis di misure contraddittorie c… - infocentroform1 : RT @RomaSette: Il #Papa ha scelto autori under19 per le meditazioni della #ViaCrucis del #venerdisanto (stasera alle 21:00), affidandole al… - ematr_86 : @holyweekeurope @TV2000it @KTOTV @EBU_HQ @Europarl_IT @coe_ita @UNESCO #VenerdiSanto #VenerdìSanto #ViernesSanto… -