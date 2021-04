Verratti positivo al Covid | è la seconda volta per l' azzurro

Advertising

DiMarzio : Dopo #Bonucci anche #Verratti positivo al Covid-19 - marcoconterio : ?? Marco #Verratti del #PSG positivo al #Covid19. In isolamento, salterà la gara di #UCL contro il Bayern Monaco. E'… - sportmediaset : #Verratti positivo al Covid-19: è la seconda volta per il giocatore. #SportMediaset #breakingnews - alairelibrecl : Marco Verratti dio positivo por Covid-19 y se perderá duelo de PSG ante Bayern Munich #CooperativaEnCasa… - Cooperativa : Marco Verratti dio positivo por Covid-19 y se perderá duelo de PSG ante Bayern Munich #CooperativaEnCasa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verratti positivo

Marcoè di nuovoal Covid - 19. Ad annunciarlo il Psg che ha sottoposto il giocatore italiano a un tampone, dopo il suo rientro anticipato dal ritiro azzurro. Il centrocampista era già ...Marcoè risultatoal Covid - 19 e non potrà disputare il match con il Bayern: è quanto annuncia il Paris - Saint - Germain.aveva giocato con la nazionale due delle tre partite di ...(ANSA) - PARIGI, 02 APR - Marco Verratti è risultato positivo al Covid-19 e non potrà disputare il match con il Bayern: è quanto annuncia il Paris-Saint-Germain. Verratti aveva giocato con la ...Come se non ci fosse una Coppa Italia da tentare di vincere. La Juventus paga errori tecnici Come se non ci fosse un quarto posto (minimo) da conquistare. C'è una strana aria attorno alla Juventus.