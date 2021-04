"Vaccino Pfizer efficace al 91,3% fino a 6 mesi, risponde alla variante sudafricana" (Di venerdì 2 aprile 2021) Alta protezione anche a 6 mesi dalla somministrazione. Una nuova analisi aggiornata “dimostra che il Vaccino Pfizer/BioNTech ha un’efficacia del 91,3% contro Covid-19, misurata da 7 giorni fino a 6 mesi dopo la seconda dose”. A comunicarlo sono le due aziende riportando l’esito dell’analisi basata su dati sperimentali e condotta sui 46.307 partecipanti allo studio (più di 12mila hanno ricevuto il Vaccino almeno 6 mesi fa). Dall’esame di 927 casi sintomatici confermati di Covid viene confermata “l’elevata efficacia e l’assenza di gravi problemi di sicurezza fino a sei mesi dopo la seconda dose nell’analisi aggiornata dello studio storico sul Vaccino”. Vaccino che è risultato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Alta protezione anche a 6somministrazione. Una nuova analisi aggiornata “dimostra che il/BioNTech ha un’efficacia del 91,3% contro Covid-19, misurata da 7 giornia 6dopo la seconda dose”. A comunicarlo sono le due aziende riportando l’esito dell’analisi basata su dati sperimentali e condotta sui 46.307 partecipanti allo studio (più di 12mila hanno ricevuto ilalmeno 6fa). Dall’esame di 927 casi sintomatici confermati di Covid viene confermata “l’elevata efficacia e l’assenza di gravi problemi di sicurezzaa seidopo la seconda dose nell’analisi aggiornata dello studio storico sul”.che è risultato ...

