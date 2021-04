Uomini e donne: anticipazioni oggi 2 aprile. Doppia delusione per Gemma (Di venerdì 2 aprile 2021) Che cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne? Il dating show di Maria De Filippi dovrebbe avere di nuovo al centro dello studio la sua dama storica, Gemma Galgani, che però ne uscirà con il morale a terra: Doppia delusione per lei e doppio gran rifiuto da parte di due cavalieri. Gemma Galgani e il gran rifiuto. Potrebbe intitolarsi così la puntata di Uomini e donne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Che cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale di? Il dating show di Maria De Filippi dovrebbe avere di nuovo al centro dello studio la sua dama storica,Galgani, che però ne uscirà con il morale a terra:per lei e doppio gran rifiuto da parte di due cavalieri.Galgani e il gran rifiuto. Potrebbe intitolarsi così la puntata diArticolo completo: dal blog SoloDonna

