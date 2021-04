Una vita dedicata al lavoro, muore davanti al suo Pc (Di venerdì 2 aprile 2021) I sogni di un imprenditore sono stati stroncati d’improvviso mentre si trovava a lavorare davanti al proprio computer. Ambulanza – immagini di repertorio (Getty Images)Ci sono dei momenti nella vita che vanno presi a volo ed è quello che aveva deciso di fare D.M. di Falzé di Sernaglia della Battaglia. L’uomo, 59 anni, aveva recentemente deciso di diventare imprenditore investendo in un’attività di letti imbottiti che pubblicizzava sul web con l’aiuto dei figli. Proprio alla sua prole l’uomo sognava di lasciare questa attività di nuova apertura. Purtroppo però il destino ha voluto diversamente. D.M. infatti è stato stroncato da un infarto proprio mentre era davanti al computer a lavorare. A poco è servito l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Il fatto, accaduto venerdì ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 aprile 2021) I sogni di un imprenditore sono stati stroncati d’improvviso mentre si trovava a lavorareal proprio computer. Ambulanza – immagini di repertorio (Getty Images)Ci sono dei momenti nellache vanno presi a volo ed è quello che aveva deciso di fare D.M. di Falzé di Sernaglia della Battaglia. L’uomo, 59 anni, aveva recentemente deciso di diventare imprenditore investendo in un’attività di letti imbottiti che pubblicizzava sul web con l’aiuto dei figli. Proprio alla sua prole l’uomo sognava di lasciare questa attività di nuova apertura. Purtroppo però il destino ha voluto diversamente. D.M. infatti è stato stroncato da un infarto proprio mentre eraal computer a lavorare. A poco è servito l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Il fatto, accaduto venerdì ...

