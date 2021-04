Advertising

Calcio: Gotti 'sosta anomala, lavorato con tutto il gruppo' Tecnico Udinese: 'Pronti ad affrontare le ultime dieci partite' - Udinese, #Gotti: 'Atalanta difficile da affrontare': Il tecnico: 'È stata una sosta anomala, stavolta abbiamo recup… - UDINESE - Gotti: 'Atalanta squadra forte e difficile da affrontare'

... di recuperare più giocatori e di veder migliorare la condizione di chi era rientrato da poco ": lo ha affermato Luca, alle telecamere diTv , alla vigilia della trasferta di Bergamo. "...Commenta per primo Luca, allenatore dell', dirama la lista dei convocati per la sfida all' Atalanta : 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet; 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger ...Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla alla vigilia della gara contro l’Atalanta. “L’Atalanta ha una idea di gioco chiara e definita. Magari cambia qualcosa in base ai giocatori che ha a ...Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Udinese TV alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 15 e valida per la 29esima gio ...