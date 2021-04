Troppi morti in Brasile | si riesumano i cadaveri per far spazio alle nuove vittime

(Di venerdì 2 aprile 2021) Drammatica la situazione causata dalla pandemia da Covid in, dove si è iniziato a riesumare iper fare posto adel coronavirus. Accade nello Stato di Sao Paulo, dove ...

Advertising

fattoquotidiano : 'FALSATI I DATI SUL COVID' E l’assessore indagato: “Spalmiamo un po’ i morti” - Tg3web : Il grande imbroglio dei dati in Sicilia. Tre arrestati, si dimette l'assessore alla salute Razza che al telefono or… - petergomezblog : Covid, l’assessore Razza: “Il numero dei morti? Spalmiamolo un poco…”. Dirigente arrestata: “Troppi positivi, ne co… - Sonia31370597 : @La7tv Ci terranno ancora chiusi finché il governo nn ha finito di fare i suoi porci comodi elezioni del prossimo p… - maryturi1 : @serebellardinel Quando girano troppi soldi lo spettacolo deve andare avanti anche con 400/500 morti al giorno! -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi morti

Globalist.it

Dati confermati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) attestano che il Brasile è diventato l'epicentro mondiale della pandemia con oltre 12 milioni di casi confermati e oltre 300mila......mesi. Proprio con l' obiettivo di sostenere i live club italiani in attesa della riapertura , la band pordenonese dei Tre allegri ragazziha prodotto un docu - live che verrà trasmesso ...Nella puntata di “ Piazzapulita ”, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli su La7, giovedì 1 aprile si ...Il presidente Miccichè decide di stralciare alcuni articoli per l’assenza di sostegno: «Questa maggioranza è a pezzi, non risponde più al governo e all’Assemblea» ...