Trenino ‘esplosivo’ | fiamme scintille e fumo sulla Roma-Ostia | paura tra i passeggeri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora problemilinea ferroviariadove nel primo pomeriggio un treno è andato a fuoco in seguito ad un guasto alla linea aerea. La tratta quindi è stata interrotta. Intorno alle 13.00 il treno, che stava passando tra Tor di Valle e Magliana, ha fatto contatto con i cavi della linea ferroviaria, provocando diverse fiammate e. Fortunatamente il macchinista si è accorto immediatamente del problema ed ha arrestato la corsa evitando conseguenze ben peggiori. Isono subito scesi dal treno e, anche se spaventati, sono rimasti illesi. Ben più gravi le conseguenze per il treno e la linea aerea di cavi. Il mezzo è ormai irrecuperabile, mentre i cavi dovranno essere sostituiti per una lunghezza di circa 300 metri. su Il Corriere della Città.