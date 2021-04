Terapie intensive oltre la soglia critica in 14 Regioni: in lieve calo l’indice Rt nazionale (0,98) (Di venerdì 2 aprile 2021) In Italia il tasso di occupazione nelle Terapie intensive a livello nazionale è «complessivamente in aumento e sopra la soglia critica». In particolare, sale al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di Regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l’Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su Covid-19. Il tasso di occupazione delle Terapie intensive al 41% In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è «ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) In Italia il tasso di occupazione nellea livelloè «complessivamente in aumento e sopra la». In particolare, sale al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero die province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la: sono 14, contro le 12 della settimana precedente, secondo quanto spiega l’Istituto superiore di sanità, in una nota in cui riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su Covid-19. Il tasso di occupazione delleal 41% In totale il numero di ricoverati in terapia intensiva è «ancora in aumento da 3.546 (dato al 23 marzo) a 3.716 (dato ...

