Strepitoso Jannik Sinner in finale al Master 1000 di Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha battuto anche Roberto Bautista Agut volando così in finale del Miami Open. Sinner diventa così il secondo tennista italiano della storia ad approdare alla finale di un Master 1000. L’altro a riuscirci è Fabio Fognini che a Montecarlo nel 2019 non solo arrivò in finale ma vinse anche il titolo. Speriamo di veder ripetersi la storia con Jannik. Sinner si ripete su Bautista Agut dopo Dubai Non comincia nel migliore dei modi la partita di Sinner, che pronti e via perde il primo turno di servizio. Nel game successivo l’altoatesino ha due opportunità di recuperare lo svantaggio, ma Bautista Agut riesce a salvare entrambe le palle break a disposizione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)ha battuto anche Roberto Bautista Agut volando così indelOpen.diventa così il secondo tennista italiano della storia ad approdare alladi un. L’altro a riuscirci è Fabio Fognini che a Montecarlo nel 2019 non solo arrivò inma vinse anche il titolo. Speriamo di veder ripetersi la storia consi ripete su Bautista Agut dopo Dubai Non comincia nel migliore dei modi la partita di, che pronti e via perde il primo turno di servizio. Nel game successivo l’altoatesino ha due opportunità di recuperare lo svantaggio, ma Bautista Agut riesce a salvare entrambe le palle break a disposizione di ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - mondojuventino : Abbiamo trovato un fenomeno mondiale e ha solamente 19 anni: JANNIK SINNER???? STREPITOSO!!! #MiamiOpen #Sinner - mariocaruso90 : La perfezione: l’ultimo game di Jannik Sinner. Strepitoso. “Not human, davvero”. - VladiMurtas : 19 anni. Circa 50 match nel circuito maggiore. Finale in un Master 1000, giocando come un campione navigato e batte… - RICCO_FEDE_J : Grandissimo Jannik; che abbia questa capacità di tenere il campo con un cagnaccio come Bautista, che ha fatto andar… -