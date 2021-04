Speravo de morì prima, finale della serie con sorpresa oggi, 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Un tuffo al cuore che riporterà i fan a quel maggio del 2017, questo è quello che regalerà al pubblico il finale di Speravo de morì prima, la miniserie su Francesco Totti che in queste settimane ha diviso e ha fatto discutere sui social e anche gli addetti ai lavori. Ciliegina sulla torta dell’Epifania del campione e ottavo re di Roma sarà proprio la sua presenza grazie alle immagini originali del 28 maggio 2017, momento in cui ha ufficialmente dato l’addio al calcio giocato. Accanto alle ormai storiche immagini di repertorio, con l’Olimpico pieno in ogni ordine di posto, sarà ingresso il Capitano prima con il volto di Pietro Castellitto e poi proprio con quello di Francesco Totti che gli darà il cambio vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10. Gli episodi finali saranno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Un tuffo al cuore che riporterà i fan a quel maggio del 2017, questo è quello che regalerà al pubblico ildide, la minisu Francesco Totti che in queste settimane ha diviso e ha fatto discutere sui social e anche gli addetti ai lavori. Ciliegina sulla torta dell’Epifania del campione e ottavo re di Roma sarà proprio la sua presenza grazie alle immagini originali del 28 maggio 2017, momento in cui ha ufficialmente dato l’addio al calcio giocato. Accanto alle ormai storiche immagini di repertorio, con l’Olimpico pieno in ogni ordine di posto, sarà ingresso il Capitanocon il volto di Pietro Castellitto e poi proprio con quello di Francesco Totti che gli darà il cambio vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10. Gli episodi finali saranno ...

