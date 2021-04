Sinner-Bautista Agut, semifinale Masters 1000 Miami 2021: i telecronisti del match (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella serata di oggi, venerdì 2 aprile, il tennista azzurro Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel match valevole per la semifinale del torneo Masters 1000 di Miami 2021. Il giovane talento altoatesino proverà a centrare un risultato storico, ma non sarà affatto semplice poiché l’iberico è un avversario estremamente complicato da superare. L’incontro andrà in onda alle ore 19:00 su SkySport Uno e la telecronaca sarà affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella serata di oggi, venerdì 2 aprile, il tennista azzurro Jannikaffronterà lo spagnolo Robertonelvalevole per ladel torneodi. Il giovane talento altoatesino proverà a centrare un risultato storico, ma non sarà affatto semplice poiché l’iberico è un avversario estremamente complicato da superare. L’incontro andrà in onda alle ore 19:00 su SkySport Uno e la telecronaca sarà affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Oggi in campo Sinner contro Bautista Agut. Pronti a fare il tifo? - UgoBaroni : RT @SkySport: Masters 1000 Miami, la top 3 del nono giorno SINNER ?? BAUTISTA AGUT: la semifinale Oggi alle 19:00 su Sky Sport Uno #SkySport… - themassj : RT @SkySport: ?? SINNER PER IL SOGNO ?? Alle 19 la semifinale contro Bautista Agut ?? Su Sky Sport Uno ?? - Quintomioo : RT @sportli26181512: ATP Miami 2021, Sinner-Bautista Agut: dove vedere la semifinale: A Miami Jannik Sinner disputerà la sua prima semifina… - zazoomblog : ATP Miami: Sinner – Bautista Agut dove vederla in streaming e in diretta - #Miami: #Sinner #Bautista #vederla -