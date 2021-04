Semplici | ' Verona? Il Cagliari è pronto alla battaglia'

(Di venerdì 2 aprile 2021)- Non è ultima spiaggia, non è partita da dentro o fuori. Lo dice Leonardo, forse per tranquillizzare la squadra ma sa bene quanto siano importanti i punti di, ...

CAGLIARI - Non è ultima spiaggia, non è partita da dentro o fuori. Lo dice Leonardo, forse per tranquillizzare la squadra ma sa bene quanto siano importanti i punti di Cagliari-Verona, domani alle 15 alla Sardegna Arena. "Mi aspetto una gara con la mentalità e cattiveria ..." Cagliari-Verona è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Leonardo Semplici vuole tranquillizzare i suoi uomini ma sa bene quale sia l'importanza della partita di domani alla Sardegna Arena che vedrà in campo il Cagliari contro il Verona. Il mister dei ...