Rt nazionale sotto l' 1 | giù pure il tasso di contagio | ma terapie intensive al 41%

Agenzia ANSA

E ancora: "Si osserva una lieve riduzione di incidenza a livelloche rimane comunque alta, insieme ad una decrescita dell'indice di Rtil livello di 1". L'incidenza, dunque, "resta ...L'incidenza del contagio si attesa a 232 casi ogni 100mila abitanti. Ma in ben 14 regioni le terapie intensive sono oltre la soglia critica. Oggi pomeriggio il monitoraggio della cabina di regia ...NordEst (Adnkronos) – Dopo Pasqua, Veneto (come ha annunciato il presidente Luca Zaia), Marche e Provincia di Trento dovrebbero tornare in zona arancione. Restano nove delle quali però, in base ai dat ...Sono numeri in chiaro scuro quelli che arrivano dal monitoraggio del venerdì condotto dalla cabina di regia per l'emergenza Covid: l'epidemia ra ...