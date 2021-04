Roma | incendio in piazza della Rotonda al Pantheon | brucia l' antica salumeria Ansuini

Advertising

fisco24_info : Roma-Lido, si sganciano cavi alta tensione: paura sul treno - Video: Principio di incendio, passeggeri abbandonano… - Marcellinosuper : RT @romatoday: VIDEO | Roma Lido, il viaggio è esplosivo: i cavi elettrici si staccano e mandano in fumo il treno - patriziarutigl1 : RT @romatoday: VIDEO | Roma Lido, il viaggio è esplosivo: i cavi elettrici si staccano e mandano in fumo il treno - rep_roma : Roma, incendio in centro a pochi passi dal Pantheon: nessun ferito [aggiornamento delle 17:50] - dalbertiv : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Sei chiaramente fazioso e pretendi di difendere a tutti i costi, contro ogni logica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio

Brucia una bottega storica in pieno centro storico di . Unprovocato da cause imprecisate ha devastato l' in Piazza della Rotonda,4 al Pantheon. Le fiamme sono divampate al seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l'interno del ...nel seminterrato di in un negozio in via della Rotonda - Una bottega storica nel centro di, in via della Rotonda, è stata il teatro di unche ha visto l'intervento dei ...Una scarica elettrica molto forte ha causato un incendio sui binari, tra Torrino e Vitinia, bruciando il tetto di due convogli del treno che, intorno alle ore 13, viaggiava sulla linea ferroviaria ...Roma, 2 apr. (askanews) -afp 11:55Immagini che arrivano dalla città russa di Blagoveshchenk, dove un incendio è scoppiato in ospedale proprio mentre in sala operatoria si stava svolgendo un intervento ...