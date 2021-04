Regioni in allarme per le dosi Ma ora ne arrivano 1 | 3 milioni

(Di venerdì 2 aprile 2021) Valentina Dardari Dopo l’ira per i ritardi da parte delleche stavano finendo le scorte, dalle 13.30 verranno distribuite in tutta Italia "In questi minuti sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300 mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a cominciare da circa 200miladestinate al Lazio", a renderlo noto è stato Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa. Intervenuto durante la trasmissione “24 Mattino" di Radio24 ha tenuto a sottolineare che, “come dimostrato, l'approvvigionamento dei vaccini continua a pieno regime: il sistema logistico che abbiamo immaginato funziona e dà risultati. Ovviamente bisogna avere quante più munizioni possibili, per mutuare un linguaggio militare, e stiamo lavorando pancia a terra - Difesa, ...

Cabina di regia Iss - Ministero della Salute. Scende a 0,98 sotto la soglia d'di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a 1,08. L'incidenza si attesta ...critica in 14Alcune regioni in zona rossa - nello specifico: Calabria, Veneto e provincia di Trento - hanno invece dati in leggero calo e sotto la soglia di allarme, ma non abbastanza per prendere in ...1,3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca sono arrivate a Pratica di Mare e verranno distribuite in tutte le Regioni. In questo modo si placherà forse l'ira delle Regioni per i ritardi nelle consegne ...