Rancière | una politica del linguaggio

(Di sabato 3 aprile 2021) Tra i molti pregi che si possono attribuire ai libri dialogati di Jacques– una buona parte della sua produzione, da vent’anni a questa parte – c’è senza dubbio la grande capacità di continuare a mettersi in gioco, di tornare a verificare le ipotesi messe in campo, di credere nella pratica di confronto che molti tra i suoi più giovani interlocutori non smettono di intraprendere con lui e con il suo pensiero. È una parte importante di quel metodo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rancière una

Esquire Italia

Ogni ordine politico èpolice contrapposta apolitique per, èsituazione cui sottrarsi mediante un evento per Badiou, èarticolazione egemonica attentata da un antagonismo ...L'«esistenza in atto» della Comune èrivoluzione della geografia della città, che ha comportato,... Nei romanzi di Balzac " come ha ricordato Jacques[13] " le descrizioni lunghissime di ...