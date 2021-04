Preolimpico basket 2021 | calendario partite Italia a Belgrado Orari | programma | tv | streaming

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono stati definiti glidel torneodi, quello che riguarda l’in materia di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 spostate al. In totale per gli azzurri di sfide potrebbero essercene quattro, nel complesso della manifestazione sono invece nove. Gli azzurri debutteranno nel secondo giorno, contro il Senegal, formazione il cui rendimento dipenderà molto dalla presenza degli NBA (Gorgui Dieng, Tacko Fall e Georges Niang), un discorso che si potrebbe fare anche a proposito della Nazionale di coach Meo Sacchetti anche data la prosecuzione della stagione professionistica americana. Il giorno dopo sarà la volta di Porto Rico, già affrontato due anni fa ai Mondiali di Cina 2019, in una circostanza piuttosto particolare: si tratta di una selezione che con gli anni non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preolimpico basket

... la base per un riscatto se dovesse andare male ila Belgrado che ci lascerebbe fuori ... questosembra davvero confuso da un torneo che Milano sta dominando, dopo aver vinto ...I ragazzi delstanno bene. I fratelli d'Italia si fanno onore. E al di là della litania che va avanti da ... Ilandrà in scena dal 23 giugno e tutto dipenderà da quanto avanti andranno ...La Lega fra le macerie fa progetti a stelle e strisce per la A che rischia così di ritrovarsi con 4 club Passata la tempesta, anche con troppi uccellini che fanno festa per il successo di Belgrado con ...I ragazzi del basket stanno bene. I fratelli d'Italia si fanno onore. E al di là della litania che va avanti da tempo, che non porta risultati e, anzi, magari porta un po' anche male («È la Nazionale ...