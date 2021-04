Post Brescia-Pordenone, le parole di Clotet (Di sabato 3 aprile 2021) Pep Clotet ha parlato dopo la netta vittoria del suo Brescia sul Pordenone. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha detto Clotet dopo Brescia-Pordenone? “Sapevamo che Spalek non stava benissimo fisicamente e per non affrettare il suo recupero ho deciso di mettere Pajac in quel ruolo; giocando Ndoj volevo che sulla sinistra ci fosse la doppia protezione del croato e di Martella. Penso che la posizione giusta per Pajac sia esterno nel 3-5-2, ma ha sempre dimostrato molta duttilità e impegno.” “Non temo per Karacic: era solo un crampo, molto doloroso da sciogliere. In caso non recuperasse, non dimentichiamoci che possiamo contare anche su Semprini che sta recuperando, come hanno fatto Ndoj e Cistana.” “La nostra situazione è la stessa di una settimana fa: la mentalità è quella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Pepha parlato dopo la netta vittoria del suosul. Ecco le sue dichiarazioni. Cosa ha dettodopo? “Sapevamo che Spalek non stava benissimo fisicamente e per non affrettare il suo recupero ho deciso di mettere Pajac in quel ruolo; giocando Ndoj volevo che sulla sinistra ci fosse la doppia protezione del croato e di Martella. Penso che la posizione giusta per Pajac sia esterno nel 3-5-2, ma ha sempre dimostrato molta duttilità e impegno.” “Non temo per Karacic: era solo un crampo, molto doloroso da sciogliere. In caso non recuperasse, non dimentichiamoci che possiamo contare anche su Semprini che sta recuperando, come hanno fatto Ndoj e Cistana.” “La nostra situazione è la stessa di una settimana fa: la mentalità è quella ...

