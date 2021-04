Piera Maggio (per conto del suo legale) indispettita dalla tv russa che conosce la verità ma la dirà solo in diretta (Di sabato 3 aprile 2021) Piera Maggio è impaziente di scoprire se il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, l’orfana russa che è stata rapita quando aveva quattro anni e che ora cerca i genitori, è lo stesso di quello di Denise Pipitone. A distanza di 17 anni dalla sua sparizione e con l’arrivo in tv della ragazza (che oggettivamente somiglia molto a Piera Maggio da giovane), l’attenzione mediatica sul caso si è riaperto e la domanda è solo una: Olesja Rostova è Denise Pipitone? Il programma tv russo che ha ospitato per la prima volta Olesja sa la risposta (o quanto meno conosce il suo gruppo sanguigno), ma non ha voluto dirlo anzitempo a Piera Maggio, che dovrà aspettare di scoprirlo in diretta tv come una Paola Caruso ... Leggi su biccy (Di sabato 3 aprile 2021)è impaziente di scoprire se il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, l’orfanache è stata rapita quando aveva quattro anni e che ora cerca i genitori, è lo stesso di quello di Denise Pipitone. A distanza di 17 annisua sparizione e con l’arrivo in tv della ragazza (che oggettivamente somiglia molto ada giovane), l’attenzione mediatica sul caso si è riaperto e la domanda èuna: Olesja Rostova è Denise Pipitone? Il programma tv russo che ha ospitato per la prima volta Olesja sa la risposta (o quanto menoil suo gruppo sanguigno), ma non ha voluto dirlo anzitempo a, che dovrà aspettare di scoprirlo intv come una Paola Caruso ...

