Parigi critica la lentezza sulle ratifiche del Recovery fund (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, tuona contro la lentezza di alcuni Paesi, tra cui la Germania, nel ratificare il fondo di rilancio europeo da 750 miliardi di euro.

Ultime Notizie dalla rete : Parigi critica Parigi critica la lentezza sulle ratifiche del Recovery fund Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, tuona contro la lentezza di alcuni Paesi, tra cui la Germania, nel ratificare il fondo di rilancio europeo da 750 miliardi di euro. Una tappa ...

IL SONO DELLA VOCE - Il 3 aprile su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore" Tosca (già Premio della Critica al Festival di Sanremo), con la sua piccola orchestra, approda in ... Cinque approdi toccando cinque nazioni e più continenti: Lisbona, Tunisi, Algeri, Parigi, Beirut, ...

Parigi critica la lentezza sulle ratifiche del Recovery fund - Europa ANSA Nuova Europa
Parigi critica la lentezza sulle ratifiche del Recovery fund
(ANSA) - PARIGI, 02 APR - Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, tuona contro la lentezza di alcuni Paesi, tra cui la Germania, nel ratificare il fondo di rilancio europeo da 750 miliardi

MBAPPE, Giocare nel tuo paese dopo un po' stanca Le parole di Kylian Mbappé, dette ai microfoni di RTL, fanno ipotizzare che in estate il campione del Psg ptrebbe davvero lasciare Parigi. In particolare, Mbappé sarebbe infastidito dalle critiche ...

