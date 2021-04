Paolucci e il dibattito nel centrosinistra | “Emergono le contraddizioni | l’antimastellismo non basta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiParla di “implosione del”, Federico, coordinatore regionale per le Aree Interne di Fratelli d’Italia. L’argomento, va da sé, sono le prossime amministrative di Benevento. “In questi giorni – racconta allora. sono emerse le questioni che da tempo erano sotto traccia e che non riguardano solo il, ma che trovano in quel campo il luogo delle. E non è solo un problema squisitamente politico o di schieramento. E’ una questione che si riflette sul futuro della città e sulle possibili opposte alleanze”. “Il punto di non ritorno, che non potrà mai determinare una sintesi, sia l’affermazione di Angelo Moretti, che giustifica il suo dissenso alla possibile candidatura di Luigi Diego Perifano con l’affermazione: serve ...