MotoGP GP Doha 2021, Bagnaia: "Siamo migliori dello scorso weekend"

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Francesco Bagnaia, dopo il secondo posto del venerdì di libere in sella alla sua Ducati nel GP di Doha. "Le condizioni erano diverse, ho faticato un po' di più ma in FP2, da quando son partito con le soft, mi sono trovato molto meglio, senza spingere più di tanto e con molta benzina nel serbatoio. Il ritmo era molto costante, Siamo quasi più preparati del weekend scorso".

