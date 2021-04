Migranti: Mediterranea, ‘da gennaio in 7.579 hanno raggiunto nostre coste, di cui 721 minori’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – “Dall’inizio dell’anno, sono 7.579 i Migranti sopravvissuti all’esodo che, attraverso le acque del Mediterraneo centrale, hanno raggiunto le coste italiane. Fra loro 721 sono minori”. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans nel report di marzo. “Di contro, le persone intercettate e respinte in Libia, vittime dei push-back coordinati dalla cosiddetta “Guardia Costiera” libica, sono 5.928. Almeno 232 le persone decedute durante questa traversata ma, come sempre, questo è un dato labile perché troppi ancora restano i naufragi fantasma che si consumano silenti nel più popolato cimitero liquido d’Europa. Nello stesso periodo, nel 2020 giunsero in 2.794 e nel 2019 in 506”, si legge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – “Dall’inizio dell’anno, sono 7.579 isopravvissuti all’esodo che, attraverso le acque del Mediterraneo centrale,leitaliane. Fra loro 721 sono minori”. Lo rende notoSaving Humans nel report di marzo. “Di contro, le persone intercettate e respinte in Libia, vittime dei push-back coordinati dalla cosiddetta “Guardia Costiera” libica, sono 5.928. Almeno 232 le persone decedute durante questa traversata ma, come sempre, questo è un dato labile perché troppi ancora restano i naufragi fantasma che si consumano silenti nel più popolato cimitero liquido d’Europa. Nello stesso periodo, nel 2020 giunsero in 2.794 e nel 2019 in 506”, si legge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

