Lombardia | gli over80 non ancora vaccinati potranno farlo senza appuntamento

Vaccini senza appuntamento per gli over 80. Per accelerare la campagna vaccinale, tutti gli ultra 80enni che hanno preso appuntamento per la somministrazione ma non sono ancora stati chiamati, così come quelli che non hanno ancora aderito ma hanno intenzione di vaccinarsi, potranno semplicemente recarsi in un qualsiasi centro vaccinale per avere la prima dose.

